Juventus, salgono le quote del fantasista che non ti aspetti: arriva dalla Serie A

La Juventus guarda in Serie A per rinforzarsi: l’ultima idea per l’attacco è un fantasista di grande esperienza che potrebbe arrivare a zero

La Juventus ormai non si nasconde più. Dopo una stagione compromessa da alcuni passi falsi durante l’anno, Massimiliano Allegri ha intenzione di cambiare registro. L’acquisto di Pogba e quello sempre più probabile di Di Maria sono già due segnali indicativi degli obiettivi fissati a Torino.

Per poter competere su più fronti, però, è necessaria una rosa molto ampia per i molteplici impegni ravvicinati che presenta il calendario. Ecco perchè, dopo gli addii di Dybala e Morata, si sta starebbe pensando di acquistare un altro giocatore offensivo che possa dare una mano al futuro tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria.

Una suggestione possibile risponde al nome di Josip Ilicic, fantasista dell’Atalanta. La Dea, dopo il brutto periodo personale vissuto dallo sloveno, è pronta a lasciarlo partire liberamente se dovesse chiederlo. Su di lui si sono già informati Bologna e Lecce, due piazze che potrebbero mettere Ilicic al centro del progetto.

Ilicic-Juventus: la quota dei bookmakers

Ad incentivare questo scenario di calciomercato ci sono i bookmakers. La quota di un suo trasferimento in bianconero è di 7,50, relativamente bassa se si pensa ai progetti annunciati da Cherubini ed Arrivabene. La dirigenza juventina, infatti, ha dichiarato a più riprese di voler investire soprattutto sui giovani, linea che certamente non risponde al profilo di Ilicic.

I suoi 34 anni stonerebbero con le loro parole, ma un discorso aderente può essere applicato anche per gli ingaggi di Pogba e di Di Maria. Di certo, le ipotesi Bologna e Lecce sembrano più percorribili, soprattutto per la titolarità garantita che avrebbe Ilicic in determinate piazze. Come ben noto, però, le vie del mercato spesso non seguono le previsioni: vedremo quale sarà il futuro dell’attaccante sloveno nelle prossime settimane.