De Ligt via, la Juventus ora compra dall’Inter

La Juventus continua a lavorare in ottica futura anche per una possibile cessione di de Ligt: addio stellare, suggestione in casa Inter

Novità importanti per la compagine bianconera che intende essere protagonista anche a livello europeo. La dirigenza starebbe lavorando molto attivamente in vista della prossima stagione.

Matthijs de Ligt vorrebbe cambiare aria non essendo convinto appieno del progetto della Juventus. Così il centrale olandese ha espresso il suo malcontento dopo i quarti posti collezionati nelle ultime stagioni con delusioni cocenti anche in Champions League. Ora il suo futuro è in bilico: come svelato da Tuttosport, il Chelsea potrebbe avvicinarsi ai 110 milioni, prezzo fissato dalla Juventus per dire addio al forte difensore olandese. Le prossime ore saranno così decisive per capire i margini di una trattativa con un possibile addio del centrale della Juventus.

Calciomercato Juventus, de Ligt via: assalto a Dumfries

Con la possibile cessione di De Ligt, la Juventus penserebbe così a rinforzare diversi reparti investendo il tesoretto ricevuto con l’addio del centrale olandese. Il profilo che stuzzica è quello del laterale, connazionale di de Ligt, che si è messo mostra in Serie A alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter, Denzel Dumfries.

Per lui cinque gol e cinque assist in massima serie facendo passi da gigante soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Ora la Juventus potrebbe pensare al sacrificio del centrale olandese per poi reinvestire i tanti milioni per rinforzare altri reparti consegnando a Massimiliano Allegri giocatori di livello assoluto.