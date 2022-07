Giorni caldi per l’Inter: doppio affare da 100 milioni

Il lavoro dell’Inter non si ferma proprio ora: la società nerazzurra è pronta ad annunciare anche nuovi colpi, affare da 100 milioni

Dopo gli ultimi annunci da parte dell’Inter, il mercato dei nerazzurri non intende fermarsi proprio ora. Attenzione anche ad uscite eccellenti, come quella possibile di Milan Skriniar.

Lo stesso difensore slovacco sarebbe sul punto di dire addio all’Inter: Skriniar potrebbe essere il sacrificato per eccellenza sulla base di 65-70 milioni di euro. Sembra ormai tutto fatto con la stretta finale sempre più vicina.

In questo caso, l’Inter avrebbe già in pugno un sostituto all’altezza con il centrale brasiliano del Torino, Bremer, tornato a Torino nelle ultime ore per conoscere la sua nuova sistemazione. Il suo sogno è quello di giocare in Champions League e l’Inter gli potrebbe dare questa possibilità per marcare i migliori attaccanti del mondo. Tra acquisti e cessioni ci sarebbe così un doppio affare da 100 milioni di euro totali: la società nerazzurra è sempre molto attiva per arrivare a delineare la rosa per consegnare a Simone Inzaghi una rosa super competitiva.

Calciomercato Inter, Milan Skriniar ai saluti

Resterà sicuramente Alessandro Bastoni, seguito anche lui dalle big d’Europa, tra cui il Tottenham targato Antonio Conte. Milan Skriniar è pronto a fare le valigie per sbarcare nella squadra delle stelle giocando così insieme a Neymar, Mbappe e Messi per provare a vincere la Champions League andando così sul tetto d’Europa. A breve potrebbe così arrivare l’annuncio ufficiale con le parti coinvolte tutte contente del possibile affare.