Allegri si libera del flop: scambio pazzesco con il PSG

La Juventus potrebbe riuscire a liberarsi di un flop in rosa grazie allo scambio inatteso con il PSG. Per Allegri arriva un centrocampista

Il calciomercato estivo ha ufficialmente aperto i battenti e la Juventus al momento è ancora ferma. I bianconeri attendono l’arrivo di Paul Pogba a parametro zero dal Manchester United, ma nel frattempo devono lavorare per colmare alcune lacune in rosa e rinforzare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, per cercare di tornare ad alzare un trofeo.

Importanti saranno anche gli addii, con la Juventus che dovrà cercare di piazzare alcuni esuberi e flop. Uno di questi sembrerebbe essere Arthur, che potrebbe essere inserito in uno scambio con il PSG che fa esultare Allegri.

Calciomercato Juventus, scambio col PSG: Arthur per Paredes

La Juventus è pronta a sbloccare il proprio calciomercato estivo in entrata, visto che fino ad ora non sono ancora stati messi a segno colpi da parte del club bianconero. Così la Juventus potrebbe escogitare uno scambio a sorpresa con il PSG per cercare di piazzare un flop della propria rosa e nel frattempo rinforzare il centrocampo.

Infatti la Juventus e il PSG potrebbero lavorare sullo scambio di prestiti secco tra Arthur, centrocampista che in bianconero ha deluso e che potrebbe fare le valigie, e Leandro Paredes, centrocampista dei parigini che ha perso protagonismo e che è nel mirino della Juventus da anni. Lo scambio potrebbe così accontentare entrambe le parti, soprattutto Allegri che riuscirebbe a piazzare Arthur e avere Paredes contemporaneamente.