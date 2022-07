Doppio affare e via libera per il Milan: Pioli esulta

Un grande colpo all’orizzonte per il Milan campione d’Italia: l’intreccio con il top club inglese può far gioire il popolo rossonero

L’esordio in Serie A contro l’Udinese è ancora lontano. Poco meno di un mese e mezzo al ritorno in campo del Milan campione d’Italia che si radunerà lunedì presso il centro sportivo di Milanello. La priorità dei rossoneri, al momento, si chiama calciomercato. Maldini e Massara sanno bene dove intervenire ed in tal senso, gli sguardi sono tutti orientati in Premier League.

Occhi in casa Chelsea dove i ‘Blues’ potrebbero servire un ghiotto assist alla dirigenza rossonera. Secondo quanto rivelato dalla pagina ‘Williams’ su Twitter, il mercato dei londinesi starebbe per registrare importanti novità. A partire dall’approdo di Raheem Sterling, dal Manchester City.

Milan, intreccio con Sterling: colpo da sogno

Dovrebbe essere siglato, in breve tempo, un accordo per portare il giocatore inglese alla corte di Thomas Tuchel. Ma non solo. I ‘Blues’ sono scatenati e rimangono ottimisti per l’acquisto di uno dei nomi recentemente accostati con forza al Barcellona di Xavi: il gioiello del Leeds Raphinha. Il brasiliano a Londra, insieme a Sterling, porterebbe ad un sovraffollamento nell’attacco del Chelsea: ad approfittarne sarebbe il Milan. Non è un mistero che uno dei profili che Maldini segue con maggior interesse da mesi sia quello di Hakim Ziyech.

L’esterno marocchino rischierebbe dunque di non trovare più spazio con la squadra di Tuchel ed è per questo che i ‘Blues’ sembrerebbero propensi a lasciarlo volare in direzione Milano. I rossoneri proverebbero a regalarlo a Pioli in prestito, con diritto di riscatto, per una cifra complessiva di 20-25 milioni di euro. Attenzione, però. Perché al momento Raphinha preferirebbe il Barcellona, in prima fila, rispetto al Chelsea: saranno in tal senso decisive le prossime settimane.

Se i ‘Blues’ dovessero incorporare nuovi talenti in attacco, la cessione di Ziyech sarebbe quasi inevitabile: il Milan, intanto, continua a sperarci.