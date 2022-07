UFFICIALE Monza, arriva Sensi in prestito

Altro colpo per lo scatenato Monza di Adriano Galliani: c’è l’annuncio per l’arrivo in prestito di Stefano Sensi dall’Inter

Era nell’aria da qualche tempo, ed oggi è arrivata l’ufficialità: il Monza ha chiuso con l’Inter l’affare Stefano Sensi. Il giocatore, già da settimane nel mirino del club brianzolo, inizia così una nuova esperienza in un club ambizioso. Che alle parole declamate nei giorni successivi alla promozione in A, sta facendo seguire i fatti.

“Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza.

Il centrocampista arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.

Nato a Urbino il 5 agosto 1995, cresce nelle giovanili del Cesena, che lo gira in prestito al San Marino, dove fa il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2013-14 in Lega Pro. Nell’estate 2015 torna al Cesena ed esordisce in Serie B dove si mette in mostra, collezionando 32 presenze con 3 gol“, si legge sul sito uffiiciale del Monza.

Il comunicato ufficiale del Monza

“In due stagioni e mezza a Milano veste la maglia dell’Inter per 52 partite, facendosi apprezzare anche per la sua duttilità, che lo porta a ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e trequarti. Nel gennaio 2022 approda alla Sampdoria in prestito, e anche a Genova va in rete all’esordio, contro il Sassuolo.

Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza.

Benvenuto Stefano”, conclude la nota.