Il PSG non sposta il mirino dalla Serie A: assalto alla Juventus

Il PSG sembrerebbe avere il mirino puntato su più obiettivi in Serie A: assalto al big della Juventus per la difesa

La Juventus vuole tornare a vincere e questo calciomercato estivo sarà uno snodo cruciale per costruire una rosa che possa tornare a farlo. I bianconeri per ora non hanno ancora messo a segno colpi ufficialmente, ma aspettano il ritorno di Pogba e il colpo Di Maria.

Nel frattempo anche le uscite saranno fondamentali, soprattutto per finanziare nuovi colpi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. A mettere però il mirino in casa Juventus sembrerebbe essere il PSG, top club mai sazio di grandi colpi. Sondaggio per il big bianconero.

Calciomercato Juventus, sondaggio del PSG per de Ligt

Il futuro di Matthijs de Ligt alla Juventus è in bilico. Le dichiarazioni del calciatore hanno fatto percepire una propensione a cambiare aria in questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore olandese infatti vorrebbe un club con più ambizioni e dunque potrebbe essere sacrificato dai bianconeri in estate.

Così a mettere il mirino su de Ligt potrebbe essere il PSG, che per rinforzare la difesa avrebbe già nel mirino il centrale dell’Inter, Milan Skriniar. Dunque il club parigino avrebbe effettuato un sondaggio per il centrale della Juventus tramite Vincenzo Raiola e Rafaela Pimenta, e potrebbe decidere di affondare il colpo.