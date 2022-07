Aumenta il pressing: scatta il via libera per Dybala

Paulo Dybala è attualmente senza squadra e in cerca di una nuova avventura dopo l’addio alla Juventus: arriva il via libera per l’argentino

Paulo Dybala svincolato di lusso. Fa strano a dirsi, eppure la ‘Joya’ non ha ancora trovato una squadra con cui ripartire. Due giorni fa la Juventus ha salutato e ringraziato ufficialmente la seconda punta argentina per l’esperienza vissuta insieme, durata ben 7 anni. Ora il futuro è avvolto da un velo di incertezza, cosa che probabilmente il classe ’93 non aveva preventivato.

D’altronde, era noto a tutti il reale interessamento dell’Inter nei suoi confronti. L’AD Giuseppe Marotta lo conosce e si era mosso prima di tutti con diversi mesi di anticipo. La ‘Beneamata’, però, un po’ a sorpresa ha deciso di congelare l’operazione e interrompere i contatti, anche perché manca l’intesa sull’ingaggio. Il ritorno di Romelu Lukaku, senza dubbio, non può non aver influito in tal senso. I nerazzurri comunque non vanno scartati per il momento, così come Milan e Roma. Rossoneri e giallorossi continuano a tenere d’occhio la vicenda, anche se ad oggi non si sono ancora fatti avanti concretamente. Anche il Napoli ha chiesto informazioni all’entourage di Dybala di recente, ma per adesso nulla di più.

Calciomercato Monza, Galliani alza il pressing su Dybala: c’è il via libera

Nel frattempo, conscio della situazione, si è inserito nella corsa pure l’ambizioso Monza di Berlusconi. I brianzoli vogliono recitare un ruolo da protagonisti in Serie A il prossimo anno e sognano la super coppia argentina formata da Dybala, appunto, e Icardi. Galliani, dal canto suo, starebbe intensificando il pressing per la Joya e avrebbe ricevuto il via libera dal patron a trattare. Il Monza ha fatto sapere di esserci, nel caso Dybala dovesse restare libero fino a fine mercato. Chissà che questa operazione apparentemente irrealizzabile non possa davvero concretizzarsi.