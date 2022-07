Tre big per de Ligt: offerta folle alla Juventus

La Juventus deve fare i conti con il futuro di Matthijs de Ligt: l’olandese al centro di una clamorosa offerta di scambio. La decisione dei bianconeri

L’annata conclusa da quasi due mesi ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Juventus. La volontà è quella di ripartire subito e, per farlo al meglio, sarà fondamentale operare in maniera certosino nell’attuale sessione di calciomercato. Dagli arrivi ormai quasi ufficiali di Di Maria e Pogba a quello che, invece, potrebbe essere un addio molto pesante per la retroguardia della Juventus. Quel Matthijs de Ligt arrivato per circa 85 milioni dall’Ajax e che, adesso, potrebbe già dire addio dopo tre anni a Torino.

Il futuro dell’ex capitano dell’Ajax potrebbe realmente essere lontano dalla Serie A e dalla Torino bianconera. Il centrale olandese, che non ha mai nascosto la sua voglia di salutare la Juventus per vivere una nuova avventura altrove, è corteggiatissimo da numerosi top club europei.

Non solo Jorginho: all-in da Londra per de Ligt

Soprattutto in Premier League dove il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio per regalarlo a Thomas Tuchel. Al punto che l’offerta della società londinese sarebbe davvero importante. Sul tavolo, in primis, il cartellino di Jorginho, vecchio pallino della dirigenza juventina e valutato 15 milioni di euro. Ma non solo. Perchè il Chelsea sacrificherebbe anche Mateo Kovacic, il cui cartellino ha una valutazione di 25 milioni, e Marcos Alonso (10-12 milioni). Oltre alla tripla contropartita tecnica, i ‘Blues’ hanno pronti anche 50 milioni di euro cash.

Una proposta che, numeri alla mano, supererebbe i 100 milioni di euro ma non si avvicinerebbe alla clausola di de Ligt ferma a 120 milioni. La volontà della ‘Vecchia Signora’ è chiara: per l’ex capitano dell’Ajax servirà una proposta di soli cash.

Le prossime settimane saranno decisive, dunque: de Ligt e la Juventus, alle giuste condizioni, possono davvero dirsi addio definitivamente.