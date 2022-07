Milan e Juve ci ripensano: può lasciare il top club

Il calciomercato di Juventus e Milan può registrare una ghiotta occasione per l’attuale sessione estiva: rottura imminente

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova Serie A. È caccia al tricolore, con il Milan di Stefano Pioli che dovrà provare a resistere agli attacchi delle storiche rivali che nel frattempo si stanno rinforzando pesantemente. In primis l’Inter, con Asllani, Lukaku e Mkhitaryan ma non solo: la Juventus è pronta a mettere a segno gli approdi di Pogba e Di Maria per la gioia di Allegri.

Proprio per quanto riguarda le scelte che Juventus e Milan hanno intenzione di attuare nella sessione estiva di calciomercato, arriva una novità importante: direttamente dalla Germania. Secondo quanto viene riportato da ‘Sport1’, il Borussia Dortmund avrebbe deciso di rinunciare ad uno dei suoi talenti per permettere la firma di David Raum, laterale in forza all’Hoffenheim.

Juve e Milan all’assalto: il gioiello se ne va

Dai recenti colloqui tra il club giallonero e Raphael Guerreiro, è emersa la volontà della società tedesca di lasciar partire durante l’attuale sessione estiva di mercato, il polivalente talento portoghese. Il laterale è in scadenza nel giugno 2023 e non è più una priorità per il Borussia Dortmund, al punto che una sua partenza rappresenta il desiderio espresso dal club teutonico. Il giocatore, per motivi familiari, non vorrebbe andare via ed è per questo che tra le parti sarebbe calato il gelo. Una rottura quasi scontata all’orizzonte: ad approfittarne potrebbero essere Juventus e Milan.

Sia i bianconeri che i rossoneri, in passato, avevano valutato l’acquisto del giocatore per rinforzare la corsia mancina. Adesso, nonostante il Borussia possa provare a chiedere tra i 20 ed i 30 milioni per Guerreiro, la scadenza contrattuale vicina ed i rapporti tutt’altro che sereni con il calciatore metterebbero alle strette il club sulla cifra da incassare nelle prossime settimane.

Guerreiro in questa stagione ha collezionato 28 presenze complessive con 5 reti e 4 assist vincenti: il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dalla Bundesliga. La Serie A, con Milan e Juventus in primissimo piano, osserva alla finestra.