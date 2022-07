Juve, Milan e Inter: arriva l’assist inatteso di Ronaldo

Il calciomercato di Juventus, Inter e Milan può infiammarsi all’improvviso: decisivo Cristiano Ronaldo, così può arrivare il grande colpo

Un’estate bollente che sta già mostrando diversi colpi già concretizzati tra le big di Serie A. Dalla Juventus pronta ad accogliere il ritorno di Paul Pogba e la firma Angel Di Maria, fino all’Inter che ha riabbracciato Romelu Lukaku e acquistato Asllani e Mkhitaryan.

I campioni d’Italia del Milan sono al momento fermi, il ritiro in quel di Milanello è cominciato ieri e Maldini e Massara continuano a lavorare senza sosta per permettere a Pioli di avere una rosa all’altezza delle aspettative. In tal senso, per il calciomercato di Juventus, Inter e Milan potrebbe essere decisivo il futuro di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo in Spagna: Mendes fa gioire le italiane

Un futuro che, è quasi scontato, sarà lontano dall’Old Trafford: la disastrosa stagione del Manchester United ha infatti convinto CR7 a cambiare subito aria. Diversi i club alla finestra che potrebbero avvicinare il cinque volte Pallone d’Oro: spunta un’indiscrezione dalla Spagna che può far gioire anche le tre big del nostro calcio. Secondo quanto riportato da ‘AS’, il presidente del Barcellona Joan Laporta avrebbe incontrato il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Tra i temi discussi vi sarebbe anche la possibilità che CR7 vesta la maglia blaugrana quest’anno. Un passo importante, clamoroso, che può portare ripercussioni anche sul mercato delle italiane.

A farne le spese, se il portoghese firmasse per la società di Laporta, sarebbe Memphis Depay. Già avvicinato in passato a Milan, Inter e Juventus, l’olandese resta in scadenza tra un anno e può tornare ad essere proposto alle big del nostro calcio. Un assist indiretto da parte di CR7 che farebbe felici le italiane, visto che Depay resta un profilo di assoluto spessore per rinforzare l’attacco.

Nella sua unica stagione a Barcellona, dopo aver firmato a zero per i catalani, Depay ha collezionato 37 presenze complessive, con 13 reti e 2 assist vincenti.