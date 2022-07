Triangolo da sogno: Marotta ‘ringrazia’ l’ex Milan

Il calciomercato dell’Inter può prendere una piega inattesa: arriva dalla Spagna, tutto grazie ad un ex milanista

La nuova Inter sta nascendo e, settimana dopo settimana, Simone Inzaghi sta vedendo ampliata la già competitiva rosa arrivata seconda nella scorsa stagione. Le firme di Lukaku, Asllani e Mkhitaryan rischiano di essere solo un gustoso e ricco antipasto, in attesa delle occasioni giuste per puntellare lì dove Marotta ha già compreso i limiti nerazzurri.

Sabato 13 agosto il Lecce neopromosso accoglierà la ‘Beneamata’ per l’esordio stagionale in Serie A: fino ad allora, il calciomercato estivo può continuare a riservare sorprese ai colori nerazzurri. Ed una di queste riguarderà molto probabilmente le uscite.

Dumfries vola a Manchester: l’Inter punta l’erede

È chiaro come vi sia ancora la necessità di vendere almeno un big per far respirare i conti del club di Steven Zhang: Skriniar rimane il maggiore indiziato. Attenzione, però. Perchè un’altra pedina fondamentale di Simone Inzaghi si avvicina alla cessione nelle prossime settimane: si tratta di Denzel Dumfries. Il 26enne di Rotterdam, arrivato la scorsa estate, ha inizialmente fatto fatica prima di attestarsi come uno dei migliori terzini destri del nostro calcio. Adesso, però, su di lui sembrerebbe pronto a piombare il Manchester United. In caso di firma con il club inglese, l’Inter avrebbe già in mente un sostituto e troverebbe ben due alleati nella corsa al prossimo terzino da regalare a Inzaghi.

Da un lato Carlo Ancelotti che non ha intenzione di puntare Odriozola e vorrebbe liberarlo per cederlo proprio ai nerazzurri. Dall’altro l’ex milanista Diogo Dalot che, con Dumfries all’Old Trafford, tornerebbe sul mercato ed in cima alla lista del Real Madrid. Con Dumfries in Premier League e Dalot alla corte di Carlo Ancelotti, l’Inter avrebbe strada libera per arrivare all’acquisto di Odriozola dal club di Florentino Perez.

Un triangolo che accontenterebbe tutte le parti in causa, permettendo ai nerazzurri di registrare un’importante plusvalenza con la cessione di Dumfries, arrivato per 14 milioni dal PSV un anno fa.