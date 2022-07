Galliani piazza un altro colpo: ritorno di lusso a centrocampo | UFFICIALE

Monza sempre più scatenato: ufficiale l’ingaggio dall’Atalanta di Matteo Pessina per il centrocampo di Giovanni Stroppa

Un ritorno a casa: dopo sette anni, Matteo Pessina veste di nuovo la maglia del Monza. Il centrocampista arriva in prestito dall’Atalanta con diritto ed obbligo di riscatto in favore del club brianzolo.

Ufficiale il colpo Matteo Pessina per il Monza: il club brianzolo ha confermato l’acquisto del centrocampista classe ’97 che arriva in prestito dall’Atalanta. Il giocatore ha firmato il contratto che lo lega al club di Silvio Berlusconi svelando – in anteprima – la maglia che i brianzoli vestiranno la prossima stagione.

Per Matteo Pessina si tratta di un ritorno: nato a Monza, è cresciuto nel settore giovanile del Monza, passando al Milan nell’estate del 2015. Un colpo di assoluto spessore per il centrocampo di Giovanni Stroppa che potrà contare su un calciatore di qualità e con oltre cento gettoni di presenza in massima serie oltre alla vittoria dell’Europeo dello scorso anno con la Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato Monza, ufficiale il colpo Pessina

Un ritorno al Monza e da Galliani: fu proprio l’attuale ad dei brianzoli a portarlo al Milan nell’estate di sette anni fa. L’ingaggio di Matteo Pessina è il quinto di questa sessione estiva di calciomercato per i lombardi che hanno già piazzato i colpi Ranocchia, Cragno, Carboni e Sensi, rinforzando tutti i reparti ad eccezione di quello offensivo.

Autore di quattro gol in quattordici presenze con la maglia della Nazionale, Matteo Pessina rappresenterà un innesto di assoluto spessore per il centrocampo del Monza. Continua, così, l’importante campagna di rafforzamento del Monza che si candida ad essere la rivelazione del prossimo campionato di Serie A grazie agli importanti investimenti del patron Silvio Berlusconi e al lavoro dell’esperto dirigente e uomo di mercato Adriano Galliani.