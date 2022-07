Il PSG non molla e rilancia: Hakimi fa riflettere, doppia colpo dall’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi, che sta già trattando con il PSG per Milan Skriniar, potrebbe parlare con i parigini anche di Denzel Dumfries: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Beppe Marotta ha iniziato nella giornata di ieri il ritiro pre-stagionale per costruire e preparare al meglio la squadra nerazzurra in vita della prossima stagione, che rappresenterà l’ennesima super sfida contro il Milan di Stefano Pioli e con la Juventus di Massimiliano Allegri, che sta imbastendo un organico di assoluto livello per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’Inter, oltre agli arrivi, uno su tutti quello di Romelu Lukaku, centravanti belga che ha spinto per tornare alla Beneamata dopo la stagione decisamente deludente con la maglia del Chelsea, deve lavorare anche alle partenze con una trattativa di calciomercato che sta catalizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Stiamo parlando dell’affare che potrebbe portare Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, al PSG del nuovo corso targato Luis Campos e Galtier, tecnico francese già campione di Francia con il Lille.

L’Inter, per Skriniar, chiede una cifra vicina agli 80 milioni di euro. I nerazzurri vorrebbero monetizzare con il giocatore slovacco, ma gli interessi del PSG potrebbero non fermarsi all’ex Sampdoria. Achraf Hakimi infatti, arrivato la scorsa stagione in Francia proprio dalla Beneamata, non ha convinto a pieno ed il club transalpino potrebbe andare alla carica anche per Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter approdato in Italia dal PSV.

Calciomercato Inter, il PSG va all-in su Skriniar e Dumfries

L’Inter, per Dumfries, è intenzionata a chiedere una cifra di circa 40 milioni di euro. In totale quindi, i nerazzurri vorrebbero circa 120 milioni di euro per lasciar andare i cartellini di Milan Skriniar e dell’esterno destro olandese. Una cifra monstre che il PSG può spendere, ma non è detto che voglia farlo, considerando la lunghezza della trattativa e le proposte fatte recapitare dalla società francese all’Inter di Inzaghi.