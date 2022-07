Mirino nel Dortmund, la Juventus mette sul piatto Rabiot

La Juventus potrebbe tentare il colpo dal Borussia Dortmund, ma il club tedesco tenta lo scambio. I bianconeri inseriscono Rabiot

Il calciomercato della Juventus ha sicuramente bisogno di una scossa, visto che per ora oltre ai due parametri zero Pogba e Di Maria, ancora non ufficiali, non sono arrivati altri acquisti. Così i bianconeri tra i reparti che avranno bisogno sicuramente di qualche rinforzo c’è la fascia sinistra difensiva, dove Alex Sandro sembrerebbe essere in uscita.

Così il mirino della Juventus sembrerebbe essersi spostato in Germania, precisamente tra le fila del Borussia Dortmund. Il profilo nel mirino sarebbe quello di Raphael Guerreiro, terzino portoghese classe ’93. Ma il club tedesco in cambio sembrerebbe volere una contropartita che non convincerebbe la Juventus.

Calciomercato Juventus, Guerreiro l’obiettivo: il Dortmund chiede Zakaria. Rilancio bianconero con Rabiot

La Juventus continua a pianificare i colpi da mettere a segno, ma ora è il momento di accelerare. Nel mirino ci sarebbe anche Raphael Guerreiro, esterno sinitro del Borussia Dortmund. Il club tedesco in cambio chiederebbe il cartellino di Denis Zakaria, che la Juventus non vorrebbe però cedere. Così i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, centrocampista francese tra i profili sacrificabili della Juventus.