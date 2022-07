De Laurentiis e il piano anti-Juve: “Koulibaly via a zero”

La Juventus ha iniziato a muoversi per l’acquisto di Koulibaly, potenziale erede di de Ligt: il Napoli vuole evitare di darlo ai bianconeri

La Juventus corteggia Koulibaly. Il difensore senegalese piace tanto alla ‘Vecchia Signora’, che ieri ha iniziato a muovere i primi passi concreti incontrando l’agente Fali Ramadani a Milano. La scadenza del contratto prevista per giugno 2023 e le difficoltà legate al rinnovo dell’accordo col Napoli, rendono questo trasferimento una possibilità più che concreta. I torinesi, dal canto loro, dovranno rimediare all’oramai probabile partenza di Matthijs de Ligt.

Anche in questo caso non è affatto semplice raggiungere un’intesa in ottica prolungamento. I bianconeri offirebbero all’olandese molto meno di quanto percepisce attualmente (dai 12 milioni di ingaggio attuali a circa 7,5). Una proposta al ribasso figlia del limite imposto al tetto degli stipendi dopo lo sbarco a Torino di Dusan Vlahovic. E l’ex capitano dell’Ajax non intende accettare tali condizioni. Su di lui c’è il forte interessamento di Bayern Monaco e Chelsea: uno dei due top club in questione a breve potrebbe stringere e tentare di affondare il colpo. A quel punto, la Juventus avrebbe maggiore potenza economica, dato che la cessione di de Ligt avverrebbe solo per un esborso cash sugli 80-90 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Orsi su Koulibaly: “Via a zero”

I partenopei, che già si erano scottati con la vicenda Higuain, faranno di tutto pur di non cedere Koulibaly all’acerrima rivale, provando a trattenerlo proponendo cifre più elevate. Sullo spinoso argomento è intervenuto l’opinionista Fernando Orsi – ai microfoni di ‘Radio Radio’ – parlando pure della possibilità di un addio a parametro zero: “La popolarità di De Laurentiis a Napoli non è ai massimi. Se dovesse vendere Koulibaly, dopo Higuain, alla Juventus… In ogni caso, non sono convinto che ci vada, ha ancora un anno di contratto. Non mi meraviglierei se lo lasciassero andare via a zero l’anno prossimo, pur di non darlo alla Juventus. La popolarità di De Laurentiis passa proprio da questa situazione. Se dovesse prolungare il contratto a Koulibaly darebbe un bel segnale“.