Svolta per de Ligt: il ribaltone è dietro l’angolo

Il calciomercato entra nel vivo e si definisce quasi del tutto il futuro di Matthijs de Ligt: svolta e offerta, chiara la volontà dell’olandese

La Juventus si gode due colpi di assoluto spessore. Di Maria e Pogba, per la gioia di Massimiliano Allegri, alzeranno non poco il tasso tecnico di una squadra che non in poche occasioni ha mostrate lacune importanti. Un doppio rinforzo di grande qualità che, tuttavia, non sarà l’unica operazione firmata dal ds Cherubini nell’attuale sessione di calciomercato.

Si parla di uscite ed in particolar modo del destino di Matthijs de Ligt. Un futuro già, ufficiosamente, scritto. L’olandese vuole andare e via e per la giusta offerta la ‘Vecchia Signora’ non intende opporsi. Il difensore piace a diversi top club europei ma, adesso, la mossa a sorpresa che arriva direttamente dalla Premier League può cambiare decisamente le carte in tavola.

Il Chelsea prepara l’offerta: si decide il futuro de Ligt

Il Chelsea di Tuchel pianifica un’inattesa proposta: la volontà di de Ligt è chiara, ormai, da diversi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Chelsea sembrerebbe pronto a farsi avanti per l’arrivo di un nuovo centrale difensivo. Si parla da tempo di Matthijs de Ligt anche se, dalla Spagna, fanno sapere di una possibile proposta del Chelsea per Koundè del Siviglia. Il talentuoso difensore è in cima alla lista del Barcellona di Xavi che, ora, trema visto che i ‘Blues’ possono virare le proprie attenzioni proprio sul talento del Siviglia. Adesso, dunque, per Matthijs de Ligt potrebbe definirsi un futuro abbastanza scontato.

Con il Chelsea che può allontanarsi, l’unica strada percorribile si chiama Bayern Monaco, anche e soprattutto per la ferma volontà dell’olandese come viene riportato da ‘Calciomercato.it’. Non è un mistero che l’ex capitano dell’Ajax abbia al momento scelto il club bavarese come sua prossima squadra: l’addio alla Juventus, dunque, si consumerà probabilmente con l’approdo di de Ligt nel calcio tedesco.

Nell’ultima stagione coincisa con il quarto posto con la maglia bianconera, il difensore di Leiderdorp ha collezionato 42 presenze complessive, con 3 reti ed 1 assist vincente.