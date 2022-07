Colpaccio Juventus, la mossa che spiazza tutti

La Juventus pianifica grandi colpi per la prossima stagione: dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, svolta importante in casa bianconera

Poco più di un mese e la Juventus rientrerà sul rettangolo verde, per l’esordio stagionale in Serie A contro il Sassuolo. La ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con il calciomercato estivo ed i diversi obiettivi che affollano il taccuino del ds Cherubini potrebbero rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri si stanno candidando assolutamente a protagonisti della sessione estiva, tra uscite ed entrate (Pogba e Di Maria su tutti) le mosse che ha in mente la dirigenza juventina vanno ben oltre.

Ed un nome caldissimo per la difesa bianconera resta quello di Kalidou Koulibaly, in scadenza con il Napoli l’anno prossimo e corteggiatissimo dalla ‘Vecchia Signora’. Il difensore non ha ancora rinnovato con la società campana ed il suo destino è tutto da decifrare.

Koulibaly alla Juventus: doppio annuncio

Ai microfoni di ‘Radio Radio‘ ha parlato l’ex portiere ed opinionista Nando Orsi, concentrandosi in particolar modo sul calciomercato della Juventus. “Koulibaly alla Juventus non ci sta, anche perchè De Laurentiis non ci farebbe una grande figura. Scegliere i bianconeri, dopo tanti anni a Napoli, per il senegalese sarebbe un po’ uno sfregio”. Orsi conclude il suo intervento tracciando il futuro del forte difensore che, tuttavia, potrebe essere lontano da Torino. “Adesso ha l’opportunità di andare in un altro top club europeo, arrivare a scadenza di contratto o fare un altro paio d’anni in azzurro, Spalletti lo ritiene fondamentale. E qualche volta qualcuno alla Juventus può dire di no“.

Anche Mario Mattioli si è espresso brevemente sul campione senegalese, decretando l’addio alle possibilità di vedere Koulibaly alla corte di Massimiliano Allegri nelle prossime settimane: “Koulibaly è un giocatore forte, ma la questione ambientale è fondamentale. È per questo che non andrà alla Juventus”.

Koulibaly nell’ultima stagione con la maglia del Napoli ha accumulato 34 presenze tra campionato e coppe, con 3 reti e 3 assist vincenti.