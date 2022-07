La Juventus torna sul bomber: super colpo in Serie A

La Juventus potrebbe tornare alla carica per Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultimissime notizie di calciomercato in casa Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo aver accolto nella serata di ieri Angel Di Maria, esterno argentino svincolato dal PSG, oggi ha trovato, anzi ritrovato, Paul Pogba.

Il centrocampista francese, che era esploso con la maglia della Vecchia Signora, nell’estate del 2016 aveva salutato per rientrare al Manchester United e giocarsi le sue carte. Un’esperienza non troppo positiva per il Polpo che adesso, praticamente a sei anni di distanza, è pronto a ricominciare da dove aveva interrotto a caccia di scudetti e trofei. Il calciomercato della Juventus però, non si fermerà di sicuro a questi due colpi, comunque di assoluto livello. Un altro potenziale nome, stavolta per l’attacco, in questo caso non è svincolato e arriverebbe dal campionato italiano di Serie A.

Stiamo parlando di Luis Muriel, centravanti colombiano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il giocatore, ex Sampdoria e Siviglia, arriva da un’annata non particolarmente felice con la maglia della Dea e il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe essere un’altra buona motivazione per lasciare Bergamo alle porte della nuova stagione.

Calciomercato Juventus, Luis Muriel resta un obiettivo: a che punto siamo

La Juventus potrebbe quindi tornare forte per il nome di Luis Muriel, che in Serie A, ma anche e soprattutto in ambito europeo, ha dimostrato di poter spaccare le partite. L’ex attaccante della Sampdoria ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro e sarebbe il vice Vlahovic più estroso per la Vecchia Signora che andrebbe ad inserire, all’interno dell’organico, un elemento di assoluta duttilità sul fronte offensivo in grado di determinare in qualsiasi momento con la capacità, fondamentale, di entrare a partita in corso.