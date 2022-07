Pogba atterrato a Torino: ecco il grande ritorno alla Juve

Il centrocampista ha toccato il suolo dell’aeroporto di Caselle intorno alle 17:30, è entusiasta di riprendere da dove ha lasciato nel 2016

Angel Di Maria è stato il primo dei nuovi arrivi della giornata in casa Juventus questa mattina, dopo esser stato accolto da una bolgia di tifosi festanti. Terminate le visite mediche di rito, è stato poi accolto dal tecnico Massimiliano Allegri ed il resto del gruppo per incominciare da subito i preparativi per la nuova stagione sportiva. Al suo seguito, appena un’oretta fa, ha fatto il suo ingresso in scena anche Paul Pogba.

Il centrocampista francese aveva lanciato un indizio importante sul proprio profilo social alle prime luci di questo venerdì 8 luglio. Poi è atterrato con il suo jet sulla pista dell’aeroporto di Torino-Caselle intorno alle 17:30. La discesa dagli scalini, in tenuta rigorosamente bianconera con le tipiche tre strisce griffate Adidas, è stata rapida ma carica di entusiasmo. Dopo una chiacchiera veloce ed un saluto ai primissimi tifosi incontrati all’esterno dei cancelli dell’aeroporto, si è subito messo in cammino per raggiungere il Training Center dove ha avuto modo di trovarne altri ancora.

🤩 #Pogba batte il pugno sul petto innanzi ai tifosi della #Juve entusiasti del suo ritorno: è il suo momento! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/CRvMCr6Zmk — CalciomercatoNews (@CMercatoNews) July 8, 2022

Calciomercato, ritorno di Pogba alla Juventus in grande stile

Questa è la sua giornata, la giornata che sancisce il ritorno in bianconero dopo sette anni dall’ultima volta. L’esperienza tra le file delle casacche rosse di Manchester è stata certamente una seconda possibilità per Pogba, ma il suo cuore è sempre stato di un altro colore. Il calciatore non vede l’ora di allacciare gli scarpini e fare scintille.