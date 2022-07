Futuro Dybala, la concorrente si tira indietro: Marotta sorride

Il futuro di Dybala deve ancora prendere una direzione definitiva. Inter in pole position e una concorrente si tira indietro

Dopo nove giorni dalla scadenza del contratto con la Juventus, Paulo Dybala ancora non ha trovato squadra. L’ex attaccante bianconero continua a essere indirizzato verso l’Inter, che tra le concorrenti è avanti a tutte, ma che continua a prendere tempo per piazzare qualche giocatore in uscita.

In Italia la concorrenza è rappresentata da Milan e Roma, mentre all’estero ci sono club sia in Premier League che in Francia sulle tracce della ‘Joya’. Una concorrente estera avrebbe però deciso di chiamarsi fuori dalla corsa a Dybala.

Calciomercato Inter, il Marsiglia si tira indietro per Dybala

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un’incognita, con l’argentino che attende la chiamata definitiva dell’Inter, che fino ad ora lo ha messo in attesa. Dalla Francia però una delle squadre inizialmente interessate all’argentino avrebbe deciso di tirarsi fuori dalla corsa, ovvero il Marsiglia. Il club francese, probabilmente per i costi troppo alti dell’operazione, avrebbe deciso di abbandonare la pista Dybala. A sorridere dunque è ancora Marotta, che continua a essere avanti a tutti per l’attaccante ex Juventus.