Juventus, assalto ad Arthur: scambio con l’Arsenal

Pronto l’assalto ad Arthur da parte dell’Arsenal. I ‘Gunners’ potrebbero tentare lo scambio con la Juventus per arrivare al brasiliano

La Juventus dopo aver accolto in bianconero gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba si prepara anche alle possibili cessioni per sfoltire la rosa. Tra i profili che potrebbero essere sacrificati sembrerebbe esserci anche quello di Arthur, che sotto la gestione di Massimiliano Allegri non ha mai reso al meglio.

Sulle tracce del brasiliano, arrivato in bianconero nello scambio con Pjanic con il Barcellona, c’è da tempo l’interesse dell’Arsenal. Così i ‘Gunners’ potrebbero premere sull’acceleratore proponendo uno scambio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal non molla Arthur: scambio con Tavares

Nel mirino dell’Arsenal continua a esserci il centrocampista della Juventus, Arthur. Per arrivare al brasiliano l’Arsenal sembrerebbe pronto ad ammortizzare i costi con uno scambio. Infatti sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 che farebbe molto comodo ai bianconeri per sostituire Alex Sandro, il cui percorso a Torino potrebbe essere al capolinea. Vedremo se sarà il portoghese la carta giusta per incassare il sì della Juventus e permettere all’Arsenal di acquistare Arthur, obiettivo seguito da tempo.