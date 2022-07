Bomber e non solo: Juve con due colpi in canna

La Juventus potrebbe completare il calciomercato estivo con due colpi importanti: bomber dalla Serie A e un centrocampista

Due acquisti messi a segno dalla Juventus fino ad ora, ma due di caratura internazionale, ovvero il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United e l’arrivo di Angel Di Maria dal PSG, entrambi a parametro zero. La sessione estiva di calciomercato però non si ferma qui, perché i bianconeri sono pronti a mettere a segno altri colpi.

I prossimi obiettivi della Juventus potrebbero infatti essere un attaccante dalla Serie A e un centrocampista dal PSG. Così i bianconeri riuscirebbero a colmare le lacune nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Dzeko e uno tra Paredes e Jorginho le prossime mosse dei bianconeri

Juventus che non si ferma dopo gli arrivi a parametro zero di Angel Di Maria e Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, per rinforzare l’attacco la Juventus punterà su Edin Dzeko, attaccante dell’Inter che piace ai bianconeri da molto tempo, che agirà da vice Vlahovic. Mentre a centrocampo l’obiettivo sarebbe uno tra Leandro Paredes del PSG e Jorginho del Chelsea. Dunque due colpi importanti per colmare le lacune per la prossima stagione.