De Laurentiis stuzzica la Juve: scambio a sorpresa per Koulibaly

Il futuro di Koulibaly sotto la lente d’ingrandimento: ecco l’ultima idea da avanzare alla Juventus del presidente Aurelio De Laurentiis

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo. Se da un lato ci sono club come l’Inter che hanno già messo a segno trattative importanti come quelle legate a Lukaku, Mkhitaryan e Asllani, dall’altro i campioni d’Italia del Milan sono al momento fermi al palo. Situazione ancora differente quella che riguarda la Juventus di Massimiliano Allegri che ha accolto Di Maria e attende Pogba, al ritorno dopo sei stagioni in quel di Manchester.

In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ è decisa a rinforzare, ancora, la rosa a disposizione dell’allenatore livornese. E tra le priorità rimane Kalidou Koulibaly, sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2023 e lontano dal rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis.

Koulibaly alla Juve: il Napoli ‘provoca’ i bianconeri

Il difensore senegalese piace tantissimo ai bianconeri ma portarlo alla Continassa sarà tutt’altro che semplice. Aurelio De Laurentiis fa muro, al punto che avrebbe in mente una controproposta per dare il via libera alla cessione di Koulibaly alla Juventus. 30 milioni cash, la richiesta del presidente degli azzurri, più il cartellino di Nicolò Fagioli, valutato tra i 10 ed i 12 milioni di euro. Una richiesta davvero importante, anche per la ‘Vecchia Signora’ dà grande importanza al suo giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti futuri più interessanti del calcio italiano.

Dopo aver agguantato la promozione in Serie A con la Cremonese, per Fagioli sono diverse le opzioni sul tavolo. Il Napoli può provarci ma la risposta bianconera sembra tuttavia scontata: a certe condizioni, difficilmente Koulibaly si trasferirà alla corte di Massimiliano Allegri.

Nell’ultima stagione con la casacca del Napoli, il difensore ha collezionato 34 presenze con 3 reti e 3 assist vincenti.