VIDEO CMNEWS | Pogba al Jmedical: tifosi bianconeri impazziti

Un bagno di folla per il ritorno di Paul Pogba: il francese approdato al Jmedical per sostenere le visite mediche

Un ritorno atteso a lungo, forse troppo, dalla tifoseria bianconera che non lo aveva mai davvero dimenticato. Paul Pogba torna a Torino, anche stavolta a parametro zero e con sei anni in più sulle spalle. Chiusa la parentesi al Manchester United, il francese è approdato questa mattina per sostenere le visite mediche di rito al Jmedical.

Un vero e proprio bagno d’affetto per il centrocampista, sommerso dai cori dei tantissimi sostenitori bianconeri pronti a riaccoglierlo nella sua seconda avventura con la maglia della Juventus. I test, in corso in questo momento, anticiperanno poi la firma per un’ufficialità che è solo pura formalità.