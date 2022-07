L’intreccio può favorire la Juve: Cherubini fiuta l’affare

Un rilevante intreccio di calciomercato con due top club potrebbe alla fine favorire la Juventus: il club bianconero fiuta l’affare

Weekend esplosivo in casa Juventus. I bianconeri hanno accolto due nuovi rinforzi. E che rinforzi: Angel Di Maria e Paul Pogba sono finalmente sbarcati a Torino – acquistati entrambi a parametro zero -, pronti a cominciare l’avventura alla guida di mister Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese è tornato sotto la Mole, dopo l’esperienza non proprio esaltante al Manchester United.

L’ufficialità di ‘Pogback’ è attesa per lunedì. Nel frattempo, la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ continua a lavorare alacremente sul calciomercato. Servono altri colpi, in modo da ricominciare a competere ad altissimi livelli, sia in Italia che in Europa. A questo proposito, il direttore sportivo Federico Cherubini riflette pure sulla retroguardia e ora ci concentriamo in particolare sulla fascia destra. Cuadrado disputerà molto probabilmente l’ultima annata in bianconero, di conseguenza il club di Exor vorrebbe subito assicurarsi un valido profilo che possa raccogliere col tempo l’eredità del colombiano. Piace parecchio Nahuel Molina dell’Udinese, ma non è l’unico nome della lista.

Calciomercato, la Juventus fiuta il colpo Dest

Attenzione, infatti, anche a Sergino Dest del Barcellona. Stando a quanto riferisce la stampa inglese, i blaugrana avrebbero confermato ad Azpilicueta la volontà di ingaggiarlo nelle prossime settimane. Il Chelsea, però, chiederebbe ancora un compenso agli spagnoli, dunque sarà necessario trattare. Si era parlato, inoltre, di un interessamento concreto dei ‘Blues’ nei confronti del laterale statunitense del Barça (contratto in scadenza giugno 2025 e valuzione sui 15-18 milioni di euro), ma al momento pare che non ci sia niente di avanzato. Ecco che la Juventus potrebbe pensare di approfittarne, visto che Dest è un’opzione presa seriamente in considerazione.