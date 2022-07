L’Inter sfida la Juventus: colpaccio dal Real

Sia la Juventus che l’Inter sembrerebbero puntare il mirino in casa Real Madrid: duello per assicurarsi il difensore

Il calciomercato estivo entra in una delle sue parti più calde, ovvero con i ritiri delle squadre iniziate e la voglia delle società di chiudere colpi per avere i nuovi acquisti a disposizione il prima possibile. In casa Inter e in casa Juventus nel frattempo le strategie potrebbero finire per incrociarsi, soprattutto per quanto riguarda la difesa.

I nerazzurri infatti dopo aver perso Kolarov e Ranocchia, con Skriniar che potrebbe finire al PSG e De Vrij che in caso di un’offerta non sarebbe incedibile, devono assolutamente intervenire per migliorare la retroguardia. Mentre la Juventus dopo l’addio di Chiellini potrebbe veder partire anche de Ligt, dunque un nuovo innesto servirà. Il mirino di entrambe però potrebbe essere finito in casa Real Madrid.

Inter e Juventus puntano il mirino nel Real Madrid: sfida per Marin

I destini di Juventus e Inter possono tornare a incrociarsi in chiave calciomercato. I nerazzurri e i bianconeri oltre agli obiettivi sempre caldi Bremer e Milenkovic, sembrerebbero avere bisogno di un ulteriore innesto in difesa. Così entrambe le squadre avrebbero il mirino puntato in casa Real Madrid.

A essere accostato alla Juventus è il difensore classe 2002 Rafa Marin, che nella scorsa ha giocato con il Real Madrid Castilla. Il centrale spagnolo però sembrerebbe essere osservato anche dall’Inter. Dunque i due top club italiani sembrerebbero sfidarsi per il giovane difensori che li ha stregati.