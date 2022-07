Juve, scambio tra bomber in Serie A: Kean sacrificato

La Juventus dopo aver perso sia Dybala che Morata in attacco, cerca un nuovo bomber: scambio in Serie A con Kean

Il calciomercato della Juventus si è acceso con gli arrivi di Pogba e Di Maria. I bianconeri adesso vogliono continuare a investire per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per tornare a vincere subito, cosa che nella scorsa stagione non è avvenuta.

Così uno dei reparti che la Juventus vorrebbe rinforzare è l’attacco e il mirino potrebbe essere puntato sempre in Serie A. La carta per cercare di sbloccare la trattativa potrebbe essere Moise Kean.

Calciomercato Juventus, Muriel per l’attacco: scambio più soldi con Kean

Servono rinforzi in attacco alla Juventus. I bianconeri infatti dopo gli addii di Morata e Dybala avranno bisogno di una spalla per Dusan Vlahovic. Così la Juventus torna a puntare il mirino su Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta valutato circa 15-16 milioni dalla ‘Dea’. Per ammortizzare i costi dell’operazione i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean, valutato 30 milioni. Dunque a inserire un conguaglio economico di circa 15 milioni dovrebbe poi essere l’Atalanta a favore della Juventus. Vedremo se questa sarà la mossa giusta per portare Muriel a Torino.