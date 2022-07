Doppio colpo dal Real Madrid: Milan e Juventus all’assalto

Milan e Juventus potrebbero mettere a segno un doppio colpo dal Real Madrid: vice Vlahovic e alternativa a Sanches dai ‘Blancos’

Manca un mese all’inizio della nuova stagione e la Juventus vuole colmare il gap che la divide dal Milan campione d’Italia. Le due squadre stanno cercando sul mercato nuovi innesti per rinforzare le rose e migliorare ancora di più rispetto alla passata stagione.

In particolare in casa Juventus si continua a cercare un vice Vlahovic, che dopo gli addii di Morata e Dybala non c’è. Mentre il Milan vorrebbe chiudere l’acquisto di Renato Sanches, ma nel frattempo cerca anche un’alternativa. In entrambi i casi la soluzione potrebbe arrivare dal Real Madrid.

Calciomercato, Diaz come vice Vlahovic per la Juve: Ceballos per il Milan

Continua la rivoluzione in casa Real Madrid, con diversi esuberi che andranno piazzati in questa sessione di calciomercato estiva. Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, in uscita dai ‘Blancos’ ci sarebbero diversi profili, tra cui Mariano Diaz e Dani Ceballos.

I due profili potrebbero rientrare nei piani di Juventus e Milan. I bianconeri con Mariano Diaz infatti potrebbero coprire lo slot di vice Vlahovic. Mentre Dani Ceballos per il Milan potrebbe essere l’alternativa perfetta per Renato Sanches, qualora l’acquisto del portoghese non andasse in porto.