Juventus, affare Zaniolo a fuoco lento: la data della chiusura

La Juventus e la Roma continuano a trattare per Nicolò Zaniolo: la data della possibile chiusura e la formula

La trattativa che infiamma il calciomercato di Juventus e Roma al momento è senza dubbio quella relativa al futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso sembrerebbe essere la priorità per l’attacco bianconero, ma al momento le richieste del club capitolino sarebbero troppo alte, ovvero 50 milioni.

Molto potrà dipendere dal futuro di Matthijs de Ligt, in uscita dalla Juventus per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Potrebbe esserci una data di svolta sulla trattativa, con i due club che cercano la formula giusta per chiudere l’affare.

Juventus e Roma trattano per Zaniolo: la trattativa può sbloccarsi ad agosto

Si procede a passo lento nella trattativa tra Juventus e Roma per Nicolò Zaniolo. Il sì del giocatore per trasferirsi in bianconero c’è già da tempo, ma è l’accordo tra le due società che deve ancora arrivare. La Roma continua a chiedere 50 milioni, ma la Juventus al momento attende l’uscita di de Ligt per premere sull’acceleratore.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la trattativa procede a piccoli passi e la Juventus potrebbe arrivare a mettere sul piatto 45 milioni bonus inclusi. La formula potrebbe essere invece il prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo le due parti nei prossimi giorni si incontreranno di nuovo. L’affare però potrebbe sbloccarsi intorno ad agosto.