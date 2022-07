Si defilano e Maldini gongola: sorpasso del Milan

Il Milan continua a lavorare alacremente sul calciomercato per accontentare mister Stefano Pioli: un top club si defila, sorpasso rossonero

Il Milan mette la quinta sul calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo del club di Via Aldo Rossi, vogliono recuperare il terreno perso a causa dei loro rinnovi di contratto. Il tecnico Stefano Pioli aspetta rinforzi importanti per mantenere elevata l’asticella anche durante la prossima stagione – cercando di alzarla in Champions League – e i due dirigenti stanno lavorando alacremente in tal senso.

Ecco che i rossoneri spingono forte per assicurarsi le prestazioni degli obiettivi in entrata Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech, quest’ultimo fresco di separazione dal suo storico procuratore. Il gioiellino belga è il nome in cima alla lista in ottica trequarti. I lombardi hanno presentato una prima offerta al Club Brugge da 20 milioni di euro più bonus, ma servirà un rilancio. L’esterno marocchino, invece, è in uscita dal Chelsea, che lo ha messo ‘ufficialmente’ in vendita. I contatti tra le parti sono costanti e la sensazione è che si possa raggiungere un’intesa prossimamente. Non finisce qui, perché il Milan non ha affatto mollato la pista Renato Sanches, anzi.

Calciomercato, il PSG si defila per Renato Sanches: sorpasso Milan

Il Paris Saint Germain si era inserito prepotentemente nella corsa, vista ovviamente la presenza di Campos e Galtier, che il portoghese lo conoscono bene. Adesso, però, pare essersi defilato e il Milan ne starebbe approfittando effettuando un sorpasso sul club francese, forse decisivo. Il ‘Diavolo’ ha individuato da tempo nell’ex Bayern Monaco il profilo ideale per rimpiazzare Franck Kessie, partito in direzione Barcellona.

L’accordo col Lille è stato trovato sulla base di un esborso cash intorno ai 10 milioni di euro c’è pure già un’intesa sull’ingaggio del classe ’97 (3 milioni di euro netti a stagione). Il matrimonio tra il Milan e Renato Sanches s’ha da fare? Certamente le probabilità stanno aumentando in maniera significativa.