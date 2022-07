Il Bayern sbarca a Torino: blitz per De Ligt

Il Bayern Monaco sbarca a Torino per De Ligt: trattativa avviata con la Juventus

La Juventus, se da un lato si gode gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, dall’altro deve fare i conti con la situazione di Matthijs De Ligt.

Il difensore olandese sembra ormai ad un passo dall’addio. La Juventus si fa forza del contratto che lo lega al club per altri due anni e alza la posta. Al momento i bianconeri, infatti, non intendono scendere sotto la cifra di 80 milioni di euro ma se prima sembrava essere in vantaggio il Chelsea, adesso è arrivato un colpo di scena. Come confermato da ‘calciomercato.it’, si è inserito il Bayern Monaco che ha iniziato una vera e propria trattativa con la Juventus.

Salihamidzic sbarca a Torino per De Ligt

Il Bayern Monaco sembra intenzionata a portare De Ligt in Germania, se pur non abbia ancora presentato un’offerta ufficiale alla Juventus. Intanto una vecchia conoscenza bianconera e attuale direttore sportivo del club bavarese, Hasan Salihamidzic, è sbarcato a Torino per discutere con la dirigenza della Juve.