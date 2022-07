Non gioca le amichevoli e rifiuta il Monza: vuole solo il Milan

Il Monza viene messo ko dalla decisione del calciatore che ha ormai deciso: vuole solo il Milan. Salta anche le amichevoli

Gli intrecci di calciomercato si fanno sempre più vivi e interessanti. In Serie A sono diverse le squadre che si ritrovano a sfidarsi per lo stesso obiettivo. In casa Monza si continua a lavorare per costruire una rosa che possa stupire tutti e arrivare in classifica più in alto di ogni pronostico fatto.

Per farlo serviranno sicuramente altri acquisti importanti, come la società sta provando a fare. Il mirino dei brianzoli poi sembrerebbe essere puntato in casa Lazio. Il giocatore però avrebbe già scelto il Milan.

Calciomercato Lazio, addio Acerbi: niente Monza, ha scelto il Milan

Il futuro di Francesco Acerbi è ormai deciso. Il difensore infatti in questa sessione di calciomercato estiva lascerà quasi sicuramente la Lazio, dopo i dissapori con la tifoseria laziale negli ultimi tempi. Ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio sta svolgendo la preparazione, il difensore non dovrebbe giocare nemmeno le amichevoli in programma.

Sulle sue tracce continuano a esserci il Monza e il Milan, ma il centrale della Nazionale italiana avrebbe già preso la sua decisione. Infatti Acerbi sembrerebbe aver rifiutato l’offerta dei brianzoli perché vorrebbe solo il Milan per il proprio futuro, dove avrebbe anche la possibilità di giocare la Champions League. Dunque l’addio di Acerbi alla Lazio si avvicina, con il futuro che potrebbe essere a tinte rossonere.