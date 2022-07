Rescinde col Milan: vola da Gattuso a parametro zero

Il Milan lo chiama fuori da progetto e lo libera: ritorna in patria e sarà un nuovo giocatore di Rino Gattuso

Il calciomercato estivo sta intrecciando continuamente le big di Serie A con i top club europei. Una di queste è il Milan che oltre alle entrate sta per formalizzare un’uscita.

Il giocatore rossonero in questione è Samu Castillejo. Lo spagnolo ha avuto molto poco spazio con Stefano Pioli nell’ultima stagione, vista la concorrenza di Messias e Saelemaekers nel suo ruolo. Come dimostrano le 5 presenze in Serie A, 23 in meno rispetto alla stagione precedente. L’ala classe ’95 non ha più lo spazio che richiede e desidera tornare in patria, dove ha iniziato il suo percorso calcistico. Come confermato da ‘calciomercato.it’, Castillejo sta per tornare in Liga.

Castillejo lascia il Milan: Gattuso lo accoglie al Valencia

Castillejo sta per tornare in Spagna dove vestirà la maglia del Valencia e diventerà un nuovo calciatore di Rino Gattuso. Ad un anno dalla scadenza del contratto, lo spagnolo sta per rescindere con il Milan e dopo le visite mediche firmerà a parametro zero con il suo nuovo club. Ormai si attende solo l’ufficialità ma è tutto fatto per il ritorno in Liga di Samu Castillejo.