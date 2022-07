Dybala, si riaccende la pista: indizio inequivocabile

L’acquisto di Paul Pogba ha ufficializzato il passaggio di consegne per la numero dieci della Juventus: Dybala, nel frattempo, è ancora alla ricerca di una nuova squadra

Resta sempre tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha iniziato una preparazione individuale, in attesa di trovare l’accordo definitivo con uno dei vari club che lo stanno corteggiando. In pole position c’è sempre l’Inter, ma secondo i bookmakers una vecchia pista sta pian piano riprendendo quota.

Stiamo parlando della Roma di Mourinho, club che non ha mai nascosto l’interessamento per la Joya, ma che ha bisogno di sfoltire la rosa per potersi permettere lo spazio salariale da dedicargli. Gli esperti Sisal vedono un suo futuro in giallorosso in ribasso, con la quota che ora è a 2,75. L’accoppiata con Abraham farebbe sognare i tifosi capitolini e per il fantasista ci sarebbe un ruolo di grande importanza e centralità nel progetto.

Dybala, Inter sempre favorita: gelo con il Milan

In ogni caso i bookmakers favoriscono sempre i nerazzurri nelle loro previsioni. Il tridente delle meraviglie Lukaku, Lautaro, Dybala si gioca a 1,80, a dimostrazione di quanto Marotta sia più avanti nelle trattative.

La squadra più distante sembra invece il Milan. Maldini ha virato con forza su Charles De Ketelaere, con Ziyech come alternativa, abbandonando quasi definitivamente l’argentino. Sisal dà a 20 la possibilità di vedere Paulo Dybala in rossonero.

Menzione finale per la più calda pista estera, il Manchester United. Con l’esodo che sta vivendo Ten Hag (Pogba, Matic su tutti), più la grana CR7 ancora da risolvere, non è detto che i Red Devils non puntino sulla Joya per ripartire. Sisal gioca quest’ipotesi a 4.