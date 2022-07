De Ligt-Bayern, una contropartita per sbloccare l’affare

Possibile svolta nella trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per de Ligt: spunta un altro nome

“Come sapete ieri c’è stato un incontro con il Bayern Monaco, ma al momento de Ligt è ancora un giocatore della Juventus. Io alleno quelli che ho. Da qui al 31 agosto può succedere di tutto. Sono contento di come si è mossa la società con Di Maria e Pogba, se partisse de Ligt la società è comunque pronta a sostituirlo nel migliore dei modi”.

Nella prima conferenza stampa dell’anno, Massimiliano Allegri ha anche parlato della situazione legata al futuro di de Ligt. Il Bayern Monaco, dopo il blitz a Torino, è al lavoro per portare subito l’olandese in Bundesliga. Anche il giocatore sta spingendo per la destinazione tedesca, ma va ancora trovato l’accordo economico tra i due club. Permane, infatti, una distanza piuttosto importante tra domanda (90-100 milioni di euro) e offerta (60 milioni).

Calciomercato Juve, il nome che può sbloccare de Ligt al Bayern

Nella trattativa per l’ex capitano dell’Ajax potrebbe così spuntare un nome dalla rosa del Bayern Monaco in grado di colmare il gap economico tra i due club. Un profilo da tenere d’occhio è quello di Sabitzer: l’ex Lipsia, jolly di centrocampo, non ha avuto l’impatto sperato con i bavaresi e potrebbe nuovamente cambiare aria. O come contropartita tecnica per de Ligt o in un affare slegato dall’operazione per l’olandese. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di euro.