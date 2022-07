Occasione last minute: può tornare alla Juve

La sessione estiva di calciomercato promette sorprese, fino alla fine: il clamoroso ritorno alla Juventus può concretizzarsi

Non è un mistero che la Juventus sia al momento, per distacco, la protagonista del calciomercato estivo. Il tanto desiderato ritorno di Paul Pogba si è concretizzato nelle scorse ore. Così come la firma di Angel Di Maria per una stagione, che promette scintille, tanto in Champions League quanto in Serie A.

Ed in tal senso i bianconeri non hanno la minima intenzione di fermarsi, continuando a puntellare la rosa a disposizione di Allegri. Resta una priorità l’arrivo di un nuovo attaccante che possa sostituire e all’occorrenza affiancare Vlahovic nelle tante partite che la Juventus disputerà nella nuova imminente stagione.

Occasione da Madrid: la Juve alla finestra

E, dalla Spagna, può prospettarsi un’inattesa opportunità per il reparto avanzato a disposizione di Allegri. La Juventus può cogliere una ghiotta occasione dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Secondo quanto riferito da ‘Marca‘, il futuro di Alvaro Morata con la squadra spagnola rischia di essere più complicato del previsto. La grande concorrenza, con Griezmann e Joao Felix titolari inamovibili, rischiano di relegare Morata in panchina. Anche Cunha e Correa, fedelissimi di Simeone, restano tra i preferiti dell’allenatore argentino che considera al momento Morata solo una quinta opzione di lusso.

Ecco perchè la Juventus, che ha salutato il centravanti e non lo ha ancora sostituito, spera di poter tornare alla carica negli ultimi giorni di agosto. Se la situazione dovesse restare quella attuale, non è escluso che i ‘Colchoneros’ potrebbero abbassare le pretese per una nuova partenza del bomber verso la Torino bianconera.

Morata, nel suo ultimo anno agli ordini di Allegri, ha collezionato 48 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, con 12 reti e 9 assist vincenti.