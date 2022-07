Assist del Chelsea: sprint del Barcellona su Koundè, ma c’è un ostacolo

Il Barcellona sprinta per Koundé ma c’è un ostacolo alla chiusura dell’affare

Il Chelsea è riuscito a sbloccare l’affare Koulibaly che è già sbarcato a Londra e si appresta firmare il suo nuovo contratto con i Blues. Un ‘assist’ perfetto per il Barcellona che si libera di una concorrente agguerrita nella corsa al difensore del Siviglia.

Si tratta di Jules Koundé, difensore francese classe ’98 che dal 2019 veste la magli del club andaluso. Su di lui era forte il pressing del Chelsea, ma adesso il Barcellona potrebbe avere il campo più libero, se pur si sia inserito il Paris Saint-Germain. Il club parigino ha in cima alla lista degli obiettivi Milan Skriniar, ma la richiesta troppo alta dell’Inter potrebbe portare ad una virata proprio su Koundé.

Il PSG insidia il Barcellona per Koundé: Depay per convincere il Siviglia

Come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, Koundé è conteso tra PSG e Barcellona ma il club spagnolo per affrettare le operazioni avrebbe offerto 40 milioni di euro al Siviglia. Un affare che comprenderebbe anche Memphis Depay, vecchio oggetto del desiderio della Serie A e possibile nuovo innesto per l’attacco di Lopetegui.

La carta Depay potrebbe convincere il Siviglia ad accettare la proposta del Barcellona. Anche se la forza economica del Paris Saint-Germain potrebbe sovrastare quella attuale del club catalano e convincere il club andaluso a lasciare andare, direzione Parigi, Koundé.