Si fanno avanti per Calhanoglu: l’Inter fissa il prezzo

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe rinunciare alle giocate di Hakan Calhanoglu, centrocampista ex Milan finito nel mirino del Manchester United: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, nella giornata di ieri, ha schiantato il Lugano nella prima amichevole pre-stagionale della stagione.

I nerazzurri, che hanno proposto in attacco il rientrante Romelu Lukaku dopo la parentesi deludente al Chelsea, hanno realizzato 4 gol alla squadra svizzera. Buoni segnali per la Beneamata che ha riproposto il gioco messo in mostra la scorsa stagione con l’aggiunta di molti dei nuovi acquisti a disposizione di Simone Inzaghi. Non è infatti sceso in campo soltanto Romelu Lukaku, ma anche altri innesti portati, in questa finestra di calciomercato, da Marotta e Ausilio nelle ultime settimane. Kristjan Asllani ad esempio, centrocampista in prestito dall’Empoli, ha agito come regista vista l’assenza di Marcelo Brozovic, mentre Henrikh Mkhitaryan ha fatto le veci di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che nella scorsa stagione è stato uno dei migliori dell’Inter.

L’ex giocatore del Milan, approdato sull’altra sponda del Naviglio a parametro zero, è stato uno dei giocatori più influenti nell’ultima stagione dell’Inter tanto da attirare le attenzioni di diversi club del panorama calcistico estero, in particolare in Premier League, campionato nel quale Calhanoglu non ha mai militato. Una società nello specifico avrebbe messo gli occhi sul talento del numero 20 dell’Inter di Simone Inzaghi. Stiamo parlando del Manchester United, ora di Erik Ten Hag.

Calciomercato Inter, il Manchester United su Calhanoglu

Il Manchester United, in questa estate di calciomercato di rivoluzioni, sta cercando di stravolgere una squadra che nelle ultime stagioni ha decisamente deluso, nonostante acquisti di primissimo piano, basti pensare all’arrivo, alla fine del mese di agosto del 2021, di Cristiano Ronaldo dalla Juventus di Massimiliano Allegri. In quest’ottica Calhanoglu andrebbe ad inserirsi nell’alveo dei centrocampisti box to box che potranno fare al caso del nuovo corso dei Red Devils. L’Inter valuta il turco circa 35-40 milioni di euro, vedremo se lo United farà la sua proposta ai nerazzurri.