Inter, doccia gelata: il big sfuma definitivamente

Il calciomercato dell’Inter può vedere una clamorosa ed inattesa beffa: il big si allontana dalla squadra di Inzaghi

Un mese esatto al ritorno in campo e per le big di Serie A l’attenzione rimane ancora tutta sui possibili colpi da portare a termine nelle prossime settimane. Il calciomercato estivo ha già visto delle gradevoli sorprese, su tutti i ritorni di Lukaku e Pogba in Italia. Ed è proprio in casa Inter che, adesso, qualcosa potrebbe cambiare.

I nerazzurri devono sfoltire la rosa, soprattutto in attacco, per pensare di mettere a segno almeno un altro colpo di spessore per la gioia di Simone Inzaghi.

Niente Inter: vola da Simeone

Ed in tal senso, nonostante le dichiarazioni di facciata, il nome rimane sempre e solo quello di Paulo Dybala. L’argentino tratta ormai da settimane con Beppe Marotta e nonostante un accordo di massima, la necessità dell’Inter di cedere 1-2 attaccanti, ha frenato e raffreddato pesantemente l’approdo della ‘Joya’ a Milano. Il Milan è lontano, la Roma sogna ma in disparte: alla fine, però, il destino di Dybala rischia di essere lontano dalla Serie A. Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital’, l’Atletico Madrid ha intenzione di continuare a rinforzare pesantemente la rosa di Simeone, con Paulo Dybala prescelto per completare il tridente d’attacco.

L’ex Juventus affiancherebbe Griezmann e Joao Felix in un tridente ad elevatissimo tasso tecnico e fantasia. Lo sprint dei ‘Colchoneros’ befferebbe l’Inter che segue ormai da tutta l’estate l’argentino, destinato evidentemente a salutare il calcio italiano. Dybala a Madrid, alla corte del ‘Cholo’.

Un’ipotesi ventilata in passato e destinata a concretizzarsi nelle prossime settimane: l’Atletico Madrid e Dybala si avvicinano giorno dopo giorno.