La Premier porta via il bomber: addio Serie A

Il bomber della Liga potrebbe approdare presto in Premier League: assalto della big e addio Serie A

Il mercato ha già visto il trasferimento di tanti grandi attaccanti, da Haaland a Darwin Nunez, da Lukaku a Gabriel Jesus.

Sono tanti, però, ancora i centravanti che potrebbero cambiare maglia. Uno di questi è Alexander Isak, classe ’99 della Real Sociedad. Il gioiellino svedese è reduce da una stagione importante in cui ha collezionato 10 gol. In quella precedente aveva fatto ancora meglio con 17 reti. Il suo contratto lo lega al club spagnolo fino al 2026 ma le pretendenti in chiave calciomercato non mancano. Anche in Italia il centravanti non è passato inosservato, soprattutto agli occhi vigili del Milan che è sempre molto attento ai giovani. Ovviamente anche le altre big di Serie A lo hanno monitorato, senza, però, mai provare l’affondo.

Il Newcastle tenta l’affondo per Isak

Dall’Inghilterra si parla di un tentativo di affondo per Isak da parte del Newcastle. Il club inglese da quando ha cambiato proprietà ha alzato l’asticella e di conseguenza anche sul mercato è molto attivo, tanto da essere disposto a offrire 60 milioni di euro alla Real Sociedad per liberare il suo attaccante.

Isak non ha mai espresso la ferma volontà di andar via, ma certamente la possibilità di giocare in Premier League fa gola a chiunque. Lo svedese si allontana sempre di più dalla Serie A e in particolare dal Milan che è stato il club italiano più attratto dal talento del centravanti.