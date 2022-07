Dal Real Madrid alla Juve in saldo: la risposta dei bianconeri

Il Real Madrid potrebbe offrire un assist d’oro alla Juventus nel calciomercato: ecco la risposta della dirigenza bianconera

Con gli arrivi di Pogba e di Di Maria e le rispettive conferenze stampa, la Juventus ha fissato chiaramente l’obiettivo Scudetto per la prossima stagione. È stato fatto sicuramente un salto in avanti dal punto di vista qualitativo e per quanto riguarda l’esperienza, ma non è detto che Arrivabene e Cherubini si fermino qui.

Dal Real Madrid si fa avanti un’interessante ipotesi di mercato che potrebbe spingere un esubero di lusso proprio verso Torino. Stando a quanto riporta su Twitter ‘Relevo’, Eden Hazard sarebbe sul mercato. Carlo Ancelotti ha dato il suo benestare e anche i Blancos sarebbero pronti a venire in contro ad eventuali acquirenti. La sua permanenza, comunque, non è vista come un qualcosa di eccessivamente negativo.

L’allenatore italiano, infatti, avrebbe acconsentito a fare un ultimo tentativo per recuperare fisicamente e mentalmente il miglior Hazard nel caso in cui dovesse rimanere in Spagna. Il calciatore, intanto, si sta guardando intorno, con la Juventus che può essere una possibilità, anche se i bianconeri non sembrano convintissimi.

Hazard-Juventus, sogno difficile: il motivo

Con l’arrivo di Di Maria l’attacco titolare è già stato designato: Chiesa e l’argentino agiranno a supporto di Vlahovic. La Juventus non può di certo permettersi il lusso di avere un giocatore del calibro di Hazard (e con il suo ingaggio) a fare da riserva. Per questo motivo pare difficile che la suggestione prenda piede.

Il trequartista belga, comunque, resta di certo un’ottima occasione di mercato. Vedremo se nelle prossime settimane qualcuno busserà alla porta del Real Madrid.