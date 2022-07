Milan, nuova pista per il dopo Romagnoli: colpo in Premier

Dopo l’addio a zero di Alessio Romagnoli, il Milan deve numericamente sostituire il suo ex capitano. Il nome nuovo arriva dalla Premier League

L’addio di Romagnoli ha lasciato un buco nella difesa del Milan. Ora toccherà a Maldini tornare sul mercato e scegliere al meglio chi affiancare al trio Tomori-Kjaer-Kalulu, con Gabbia sullo sfondo.

Uno degli ultimi nomi emersi, stando a quanto riporta ’90min’ è il polacco Jan Bednarek, difensore di proprietà del Southampton. Il classe ’96 è un centrale di quasi 1,90, con all’attivo oltre 130 presenze in Premier League, di cui ben 31 nello scorso campionato. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro, considerando anche il suo contratto in scadenza nel 2025. Il Milan, però, non è l’unico club interessato.

Milan, idea Bednarek: anche Napoli e Leicester sul calciatore

Con l’imminente addio di Koulibaly in direzione Chelsea, anche il Napoli dovrà rifarsi il look nel reparto arretrato. Giuntoli starebbe pensando al giocatore dei Saints come sostituto del senegalese, anche se al momento non c’è nulla di concreto a riguardo.

In Premier si è fatto avanti il Leicester per lui e l’acquisto del giovane classe 2001 Armel Bella-Kotchap dal Bochum da parte del Southampton è già un indizio del possibile addio con Bednarek. Vedremo se nelle prossime settimane la pista si scalderà.