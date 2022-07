Offerta monstre per Cristiano Ronaldo: ingaggio da 250 milioni

Cristiano Ronaldo, in rottura con il Manchester United, riceve un’offerta mostruosa: 250 milioni per un biennale

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un rebus ancora irrisolto. L’attaccante portoghese dopo il ritorno a Old Trafford ha vissuto una buona stagione per i suoi numeri realizzativi, ma pessima per quanto riguarda la squadra, riuscita a qualificarsi solo per l’Europa League. Adesso la situazione tra Manchester United e CR7 sembrerebbe essere precipitata, con il portoghese che non è partito per il ritiro in Asia.

Dunque Cristiano Ronaldo sta cercando una nuova soluzione per la prossima stagione, e dopo essere stato affiancato a club italiani come Roma e Napoli, l’offerta monstre arriva dall’Arabia Saudita. Anche la risposta del portoghese spiazza.

Cristiano Ronaldo ricoperto d’oro: 250 milioni dall’Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo dopo solo un anno dal suo ritorno al Manchester United potrebbe nuovamente dire addio a Old Trafford. Qualcosa con i ‘Red Devils’ sembrerebbe essersi rotto, così il portoghese potrebbe dire addio allo United. A spiazzare tutti sarebbe l’offerta per il portoghese che arriverebbe dall’Arabia Saudita.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘CNN Portugal e TVI’ un club arabo avrebbe offerto 300 milioni tra Manchester United e giocatore. Al club andrebbero 30 milioni, più 20 per l’intermediazione. La parte più grande, i 250 milioni, sarebbero stati offerti a Cristiano Ronaldo per un biennale. Il portoghese avrebbe però detto no all’offerta poiché vorrebbe ancora rimanere in Europa, possibilmente in un top club. Dunque l’ambizione di CR7 va oltre i soldi.