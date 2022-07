Inter-Dybala, parla Zanetti: “Resta un’opportunità”

Importanti parole di Javier Zanetti su Paulo Dybala all’Inter: il dirigente nerazzurro svela i piani del club

Javier Zanetti parla del possibile approdo di Paulo Dybala all’Inter. L’ex terzino argentino fa il punto sulle strategie dell’Inter per l’arrivo della Joya.

In una intervista a BolaVip Argentina, Javier Zanetti ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter, soffermandosi sulla gestione che porta il nome di Paulo Dybala. Un nome accostato con grande insistenza al club nerazzurro dopo la scadenza del contratto che legava la Joya alla Juventus.

La presenza in società dell’ad Giuseppe Marotta potrebbe rappresentare un elemento decisivo per l’eventuale approdo di Dybala a Milano, sponda nerazzurra. Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, vanno però in tutt’altra direzione.

Calciomercato Inter, Zanetti sull’affare Dybala

“Dybala resta sempre una opportunità” ha spiegato Javier Zanetti ai microfoni dell’emittente argentina, spiegando “perché è libero, senza squadra”. Allo stesso tempo, però, l’ex pendolino nerazzurro ha assicurato che l’Inter in questo momento è al completo in attacco: “Abbiamo Lautaro Martinez, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez”. Dunque, per un eventuale arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala, l’Inter dovrebbe prima liberare un posto in attacco.