Ha firmato con la Juventus: UFFICIALE lo scambio

La Juventus ha acquistato ufficialmente un nuovo calciatore tramite scambio: arriva il comunicato del club bianconero, tutte le cifre

Nuovo colpo ufficiale in casa Juventus, che resta sempre molto attiva sul calciomercato. Andrea Cambiaso approda alla corte di Massimiliano Allegri. Il terzino sinistro, classe 2000, arriva a titolo definitivo dal Genoa e ha firmato il contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027.

L’operazione si è concretizzata tramite uno scambio con Radu Dragusin. Dopo vari tentennamenti, il difensore romeno ha deciso di accettare il trasferimento al ‘Grifone’, sbloccando di fatto la trattativa. Passa, dunque, ai rossoblù in cadetteria con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto.

Cambiaso alla Juventus e Dragusin al Genoa: ora è UFFICIALE

Di seguito il comunicato rilasciato dalla Juventus su Cambiaso e le cifre dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso – si legge nella nota -, a fronte di un corrispettivo di 8,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi. Inoltre, sono previsti premi fino ad un massimo di 3 milioni di euro al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi“.

Per quanto riguarda Dragusin, invece, la Juventus specifica che “l’accordo prevede l’obbligo da parte del Genoa Cricket and Football Club di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/23. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 5,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi. Potrà incrementarsi per una cifra massima di 1,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi“.