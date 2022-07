Juventus anticipata: dopo Koulibaly il Chelsea soffia un altro difensore

Non basta Kalidou Koulibaly al Chelsea, i ‘Blues’ sono pronti a soffiare un altro colpo in difesa alla Juventus: contatti in corso

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ormai definito, il difensore del Napoli passerà al Chelsea per 40 milioni di euro. Sulle tracce del centrale senegalese però non c’erano solo i ‘Blues’, ma anche la Juventus, anche se la rivalità con il Napoli ha complicato l’operazione. Oltre a Koulibaly però il Chelsea sembrerebbe volere un altro difensore centrale.

Infatti ancora una volta il club inglese potrebbe intromettersi nei piani della Juventus, puntando il mirino su uno dei difensori che interessano anche ai bianconeri. Seconda beffa per la Juventus da parte del Chelsea.

Calciomercato Juventus, addio Kimpembe: contatti con il Chelsea

Porte girevoli in difesa in tutta Europa. La Juventus potrebbe perdere Matthijs de Ligt dopo aver detto addio a Giorgio Chiellini, mentre chi continua a comprare è il Chelsea. I ‘Blues’ infatti hanno messo a segno già il colpo Koulibaly dal Napoli, anticipando la Juventus, e ora vorrebbero metterne un altro altrettanto importante.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, il Chelsea avrebbe avviato i contatti per Presnel Kimpembe col PSG. Il difensore francese sembrava essere anche nel mirino della Juventus, ma ancora una volta il club inglese con un’offerta tra i 50-60 milioni potrebbe anticipare la Juventus nella ricerca dell’erede di de Ligt.