Juventus, intreccio con il Real Madrid: servono 50 milioni

La Juventus vuole rinforzare tutti i suoi punti deboli: gli occhi sono rivolti in casa Real Madrid

Continua a stupire la campagna acquisti della Juventus in vista della prossima stagione. Cherubini ed Arrivabene stanno cercando di garantire ad Allegri una rosa competitiva per tornare a primeggiare in campionato, oltre che per dire la propria anche in Europa.

Per farlo si sta cercando di puntellare ogni reparto con i giusti colpi, rinforzando specialmente quelli più in difficoltà. Ecco perchè i bianconeri stanno guardando in casa Real Madrid per la fascia sinistra. Alex Sandro continua ad essere un oggetto misterioso dopo la prima grande stagione all’arrivo in Italia, con Pellegrini che nelle idee della dirigenza non può ricoprire il ruolo di titolare in una squadra di vertice.

Juventus, occhi su Mendy per la corsia di sinistra

Uno dei nomi resta quello di Ferlan Mendy. Il laterale francese non sembra più essere imprescindibile per Ancelotti, che con l’arrivo di Rudiger pare intenzionato a dirottare Alaba a sinistra. A 27 anni, il calciatore potrebbe essere alla ricerca di nuove sfide e l’Italia può essere un’opzione interessante per lui, sebbene anche in Premier League abbia diversi estimatori.

La trattativa, però, è decisamente in salita. I Blancos non hanno intenzione di farlo partire per meno di 50 milioni, cifra elevatissima soprattutto per il ruolo ricoperto. La Juventus ha dimostrato di non voler fare ulteriori spese folli dopo il colpaccio Vlahovic, e le richieste del Real complicano non poco la trattativa. Se arriverà un passo da parte di Florentino Perez allora si potrà trattare, altrimenti i bianconeri dovranno virare verso altri lidi.