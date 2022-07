Inter, il bomber diventa bianconero: ingaggio super

Il futuro di uno dei bomber dell’Inter potrebbe improvvisamente diventare bianconero: offerto un ingaggio super

L’Inter vuole migliorare la rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione, e nel frattempo ha dato il benvenuto a diversi giocatori, uno su tutti Romelu Lukaku, tornato in prestito dal Chelsea. Sempre in attacco il pallino di Marotta continua a essere Paulo Dybala, attualmente svincolato e con il quale potrebbe esserci un accordo da tempo.

La rosa nerazzurra però al momento sarebbe al completo in attacco, così l’affare Dybala è stato messo in stand-by da almeno un mese. Adesso però ad uscire dall’attacco dell’Inter potrebbe essere un bomber finito nel mirino di un club di Premier League. Offerto al giocatore un ingaggio super.

Calciomercato Inter, assalto a Dzeko dal Newcastle: offerto un super ingaggio

Due trofei portati a casa per Edin Dzeko nel primo anno con la maglia dell’Inter, ma quello scudetto sfumato all’ultimo ancora brucia. Il bomber bosniaco è stato importante per i nerazzurri nella scorsa stagione, dove ha messo a segno 17 gol in 48 partite disputate.

A tentare il bosniaco però potrebbe essere il Newcastle. Il club bianconero infatti avrebbe deciso di puntare sul bomber dell’Inter per rinforzare l’attacco, offrendogli un ingaggio da vero top player. Bisognerà però presentare un’offerta che sia convincente anche per l’Inter, che per ora non aveva valutato l’uscita dell’attaccante.