Inter e Juventus ‘snobbate’: vuole la Premier League

Sia Inter che Juventus vogliono rinforzare il reparto difensivo, ma ricevono un rifiuto importante: il centrale vuole la Premier League

Il calciomercato estivo potrebbe vedere sia la Juventus che l’Inter perdere un membro fondamentale del reparto difensivo. I bianconeri infatti potrebbero sacrificare Matthijs de Ligt, scontento delle ultime stagioni a Torino e finito nel mirino del Bayern Monaco. In casa Inter invece a fare le valigie potrebbe essere Milan Skriniar, sul quale ci sarebbe l’interesse del PSG.

Così entrambi i top club italiani starebbero cercando nuovi innesti per la difesa e sembrerebbero aver puntato il mirino sullo stesso giocatore attualmente con un solo anno di contratto. Questo però avrebbe le idee chiare e vorrebbe approdare in Premier League, ‘snobbando’ sia Inter che Juventus.

Akanji ha scelto il Manchester United: Juventus e Inter ko

In Bundesliga c’è un centrale di difesa che fa gola a Juventus e Inter, stiamo parlando di Manuel Akanji. Il difensore del Borussia Dortmund infatti ha un contratto fino al 2023 e questa potrebbe essere l’ultima occasione per i tedeschi per non perderlo a parametro zero.

La Serie A però sembrerebbe non essere la prima opzione per il centrale svizzero. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Onefootball.com’, Akanji preferirebbe il trasferimento al Manchester United, che però fino ad ora non avrebbe ancora manifestato interesse per il difensore. Dunque Inter e Juventus dietro allo United, ma che potrebbero diventare una valida opzione per il centrale qualora il club inglese non affondasse il colpo.